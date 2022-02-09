الأربعاء 09-02-2022
الوكيل الاخباري

طن و308 كغ ذهب مصاغ محلياً بارتفاع نسبته 63.9%

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الأربعاء، 09-02-2022 04:42 م

طن و308 كغ ذهب مصاغ محلياً بارتفاع نسبته 63.9%

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الوكيل الاخباري - بلغت كميّات المصوغات والسبائك الذهبيّة المستوردة والمشغولة محليّا التي تعاملت معها مؤسسة المواصفات والمقاييس خلال شهر كانون الثاني الماضي من العام الحاليّ (1) طن و(308.429) كغ، مقابل (798.043) كغ لنفس الفترة من العام الماضي، وبارتفاع نسبته (63.9%).

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وتوضح البيانات الصادرة عن المؤسسة أنها فحصت ودمغت خلال الشهر الماضي (102.3) كغ من المصوغات الذهبيّة المحليّة، و(288.054) كغ من المصوغات المستوردة، فيما تمّ فحص (918) كغ من السبائك الذهبيّة المستوردة.


وبمقارنة كميات المصوغات الذهبية المشغولة والمدموغة خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي مع نفس الفترة للعام الماضي يتبين وجود انخفاض في كمية المصوغات المحلية حيث بلغت الكمية (102) كغ في 2022 مقارنة مع (521) كغ في عام 2021، فيما كانت كميات المصوغات الذهبية المستوردة لنفس الفترة متقاربة (288 كغ) للعام الحالي مقابل (255 كغ).


فيما ارتفع عدد السبائك الذهبية المستوردة في نفس الفترة من (21) كغ في العام الماضي الى (918) كغ في العام الحالي.


كما أظهرت البيانات أن المؤسسة تعاملت مع (208) كغ من المصوغات الفضيّة خلال شهر كانون الثاني من العام الحاليّ مقارنة مع (98) كغ فضّة لنفس الفترة من العام الماضي، وبارتفاع نسبته، (112.24%).

وقالت المؤسسة إن مختبراتها حللّت (1048) عيّنة من الحليّ والمجوهرات للتحقق من صحّة عياراتها القانونيّة، كما نفّذ مفتشوها جولات شملت (30) مشغل ومحلّ مجوهرات.


وكانت المؤسسة نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل توعويّة تدعو فيها المواطنين إلى ضرورة التحقق من وجود دمغتين على كل قطعة ذهبيّة إحداهما دمغة المؤسسة والأخرى دمغة المشغل الذي صاغ القطعة، وكذلك الحصول على فاتورة شراء تتضمن اسم المحل أو الختم الرسمي للمحل "فاتورة بترويسة المحل"، وتاريخ الشراء، وصنف المصوغات، مثل (خاتم، إسواره، حلق ...الخ)، والعيار مثال ( ٢۱ قيراط، ١٨ قيراط  .... )، والوزن بالغرام وأجزائه لغاية جزء بالمئة من الغرام، وسعر الغرام حسب النشرة اليومية المعلنة من قبل النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، والتي يجب ان تكون موجودة بشكل بارز وظاهرة للمواطن، وكذلك الأجرة "المصنعيّة"، والتي تعبر عن أجرة التشكيل للصنف، وهي تختلف من صنف لآخر وتعبأ بشكل مفصل لكل صنف على حده وأيضا سعر الصنف الذي يساوي ( وزن الصنف × سعر الغرام + مقدار الأجرة، بالإضافة الى المبلغ الكلي المطلوب).

 




 

 


 

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