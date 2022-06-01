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الأربعاء، 01-06-2022 09:24 ص

طوقان: الأردن يمتلك التكنولوجيا لاستخلاص اليورانيوم

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الوكيل الإخباري - قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان، إن الأردن يمتلك التكنولوجيا لاستخلاص اليورانيوم من وسط المملكة.اضافة اعلان


وكشف طوقان عن بدء عمليات الاستخلاص وإنشاء مصنع ريادي لإنتاج الكعكة الصفراء، والذي أُنشئ كاملا بتصاميم أردنية بدون قوى فرنسية وأجنبية أو روسية أو أميركية.

ونوه إلى أنه بدء بناء المصنع عام 2019، لكن حدث توقف لمدة عام ونصف بسبب جائحة كورونا، موضحاً أن الثروة الوطنية من اليورانيوم ستشكل المادة الأساس لوقود محطات الطاقة النووية الأردنية التي سيتم بناؤها مستقبلا .

واكد على أن الأردن نجح قبل شهر بتشغيل المصنع كاملا وبدأت معالجة المادة الخام ومن ثم تمريرها حسب تصميم العملية الكيميائية وبحسب الخطوات، والآن هذا المصنع الريادي هو مصنع مصغر لمصنع تجاري ضخم .

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