طيران الإمارات يتكبد خسائر بقيمة 5.52 مليار دولار بسبب جائحة كورونا

الوكيل الإخباري - تكبد "طيران الإمارات" خسائر بقيمة 20.28 مليار درهم (5.52 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021.



ووفقا للبيانات فقد نقل "طيران الإمارات" خلال السنة المنتهية في نهاية مارس الماضي نحو 6.6 مليون مسافر.

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وتعرض قطاع الطيران الإماراتي لضربة قاسية بسبب أزمة فيروس كورونا والقيود التي رافقت الأزمة.





المصدر: روسيا اليوم