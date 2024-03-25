الإثنين 25-03-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل تعرف على سعر إقتناء ليرة الذهب في الأردن

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الإثنين، 25-03-2024 03:25 م

عاجل تعرف على سعر إقتناء ليرة الذهب في الأردن

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات في الأردن اليوم الاثنين  355 ديناراً، بينما بلغ سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 311 ديناراً وفقاً لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.

وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير، مشيرًا إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.

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هذا واستقر سعر ليرة الذهب اليوم الأحد من عيار 21 عند 43.7 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 41.9 دينارًا للشراء منهم."

 




 

 


 

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