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الجمعة، 17-06-2022 11:09 ص

عالمياً .. أونصة الذهب تواجه أكبر خسارة أسبوعية في شهر

اونصة


الوكيل الإخباري - هبطت أسعار الذهب، في التعاملات الآسيوية المبكرة، بفعل تأثير ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية على الطلب على المعدن النفيس المسعر بالعملة الأميركية، وتتجه الأسعار لأكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف مايو.

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وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1846.33 دولار للأونصة بحلول الساعة 0553 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1849 دولارا.


وخسر الذهب نحو 1.3 بالمئة في تعاملات متقلبة خلال الأسبوع، بعد أن بدأه بالقرب من ذروة شهر قبل أن يهبط لأدنى مستوى في 4 أسابيع يوم الثلاثاء.


قال محلل العملات لدى ديلي إف.إكس، إيليا سبيفاك، "لم نتحرك كثيرا. ما زلنا عالقين إلى حد ما في النطاق الذي يتراوح بين 1800 دولار و1880 دولارا أميركيا ونبحث عن اتجاه"، مضيفا أن الذهب يحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن تأثير رفع الفائدة.

وتتجه الأسهم العالمية إلى تسجيل أسوأ أسبوع منذ انهيار الأسواق في بداية الجائحة في مارس 2020، وسط قلق المستثمرين بشأن النمو مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.


وأعلن الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع عن أكبر رفع لمعدلات الفائدة منذ عام 1994، في الوقت الذي يسعى فيه إلى كبح جماح التضخم المتصاعد.

ويؤدي رفع الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.


وتراجعت الفضة في العقود الفورية 0.3 بالمئة إلى 21.87 دولار للأونصة. كما انخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 948.50 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1912.69 دولار، ويتجه المعدنان إلى تكبد خسارة أسبوعية.

 

سكاي نيوز


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