الإثنين 20-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 20-05-2024 06:56 ص

عالميا ً .. الذهب يحلق لمستوى تاريخي

ذهب3


الوكيل الاخباري - قفزت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات الاثنين المبكرة، بعد أن عززت البيانات الاقتصادية الأميركية الأسبوع الماضي الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، وذلك في الوقت الذي تبحث فيه فرق الإنقاذ عن الرئيس الإيراني بعد تحطم طائرة هليكوبتر.

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ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة ليصل إلى 2433 دولار للأونصة، بحلول الساعة 03:18 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب أعلى مستوى قياسي له على الإطلاق عند 2440.49 دولار في وقت سابق من الجلسة.


ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.7 بالمئة لتصل إلى 2434.50 دولار.


 




 

 


 

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