الإثنين 27-02-2023
الوكيل الاخباري

الخصاونة: لا شيء ينتقص من سيادة الأردن

حماس: إرهاب المستوطنين في حوارة يستدعي تصعيد المقاومة

محافظة: مجلس التعليم العالي رفض استحداث تخصصات راكدة أو مشبعة

تنشيط السياحة: مليون دينار صرفت لدعم البترا خلال جائحة كورونا

كلوب: المركبات المتسببة بالحوادث تتحمل مبلغ 46.4 ديناراً وزيادة قسط التأمين من 50 - 100%

المواصفات: الكشف على 2714 مصعدا قبل وضعه للاستخدام العام الماضي

تعميم إلى كافة أصحاب المحلات في مناطق دير أبي سعيد

وزير الطاقة: نعمل على تحقيق التحول الطاقي في الأردن

سوق السعودية تتراجع 1% متأثرة بهبوط أسهم العقارات والبنوك

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

 
الإثنين، 27-02-2023 10:17 ص

عالمياً.. الذهب يهبط لأدنى مستوى منذ شهرين

63fc5297c4782


الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب عالمياً إلى أدنى مستوى في شهرين، اليوم الاثنين، بعدما زادت بيانات اقتصادية أميركية قوية المخاوف من أن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مزيدا من إجراءات رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

اضافة اعلان


وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1808.51 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب إلى 1815 دولارا للأوقية.


وأظهرت البيانات ارتفاعا كبيرا نسبته 1.8% في إنفاق المستهلكين الأميركيين في الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ آذار 2021، بينما زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المؤشر المفضل لدى المركزي الأميركي لقياس التضخم، بنسبة 0.6% بعدما زاد 0.2% في كانون الأول.


ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم لكن رفع أسعار الفائدة يقلل جاذبيته للمشترين إذ يرفع كلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.


إقرأ ايضا
252

سوق السعودية تتراجع 1% متأثرة بهبوط أسهم العقارات والبنوك

4 - Copy

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

LYNXMPEJ1Q07Z_L

صعود الدولار وتوقعات استمرار رفع الفائدة الأمريكية تحرك سوق العملات

نفط4

أسعار النفط تتراجع عالميا اليوم

225

بريطانيون يواجهون الرفوف الفارغة.. لماذا اختفت الطماطم؟

2252

إنشاء منطقة لوجستية جديدة بقيمة 267 مليون دولار في السعودية

أخبار متعلقة
LYNXMPEA5N0M4_L

هبوط قوي للذهب عالمياً قُبيل محضر الفيدرالي

LYNXNPEB880JW_L

بشكل ملحوظ .. الذهب عالمياً يعكس وجهته نحو الصعود

LYNXMPEJ1J02Y_L

هبوط أسعار الذهب عالمياً وتخوفات من قرار الفائدة

main_image6389dfcd952f4

الذهب عالمياً يهوي وسط مخاوف حيال الفائدة بعد ارتفاع التضخم

LYNXNPEC861HW_L

انتظار بيانات التضخم يهبط بأسعار الذهب عالمياً

LYNXMPEJ0T095_L

الذهب يرتفع عالمياً مع توجه الأنظار لقرار الفائدة