عالمياً.. الذهب يهبط لأدنى مستوى منذ شهرين

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب عالمياً إلى أدنى مستوى في شهرين، اليوم الاثنين، بعدما زادت بيانات اقتصادية أميركية قوية المخاوف من أن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مزيدا من إجراءات رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

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وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1808.51 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب إلى 1815 دولارا للأوقية.



وأظهرت البيانات ارتفاعا كبيرا نسبته 1.8% في إنفاق المستهلكين الأميركيين في الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ آذار 2021، بينما زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المؤشر المفضل لدى المركزي الأميركي لقياس التضخم، بنسبة 0.6% بعدما زاد 0.2% في كانون الأول.



ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم لكن رفع أسعار الفائدة يقلل جاذبيته للمشترين إذ يرفع كلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.