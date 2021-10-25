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الإثنين، 25-10-2021 10:22 م

عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات يقفز 90 %

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الوكيل الاخباري - اتسعت قيمة عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات بعد المنح خلال النصف الأول من العام الحالي 90 % أو بمقدار 1.08 مليار دينار، مقارنة مع مستواه في نفس الفترة من العام 2020، بحسب آخر بيانات البنك المركزي.

ووفقا للتقرير الشهري في نشرة البنك المركزي سجل عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات (بعد المنح) في النصف الأول من العام الحالي مستوى 2.29 مليار دينار مقارنة مع عجز مقداره 1.21 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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