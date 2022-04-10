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الأحد، 10-04-2022 11:31 ص

عجز الميزانية سيعود إلى الكويت في هذا التوقيت

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الوكيل الاخباري-توقّعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن تؤدي الاستقالة الأخيرة للحكومة في إلى مزيد من العرقلة للتشريعات، وأجندة الإصلاح في البلاد، الأمر الذي سيكون له أثر سلبي على تصنيفها الائتماني.

وحتى مع ترجيح تحقيق فائض في الموازنة المنتهية في مارس 2023 بسبب ارتفاع أسعار النفط، فإن الوكالة تتوقع عودة العجز في موازنة السنة المالية 2024 مع رجوع أسعار النفط إلى مستوى 50-70 دولاراً للبرميل.

وأشارت إلى أن استقالة الحكومة الثالثة منذ يناير 2021 تؤكد العلاقة المتصدعة بين الحكومة ومجلس الأمة التي جعلت الكويت تتخلّف عن نظيراتها في الخليج بمجالات الإصلاحات المالية والاقتصادية، ما أحدث مصاعب سيولة للحكومة على مدى العامين الماضيين، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

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