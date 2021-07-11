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الأحد، 11-07-2021 02:19 م

عجز الميزان التجاري لمصر يهبط بنسبة 13.3% في أبريل

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الوكيل الإخباري- أفاد الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، بأن عجز الميزان التجاري في أبريل الماضي، تراجع بنسبة 13.3% على أساس سنوي، إلى 3.1 مليار دولار.

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وكشف جهاز الإحصاء المصري، أن الصادرات ارتفعت 47.4% عنها قبل عام، إلى 2.84 مليار دولار، مدعومة بنمو صادرات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية 77.2%، والفواكه الطازجة 60.2%، فيما كان العجز التجاري سجل 3.5 مليار دولار في أبريل 2020.


وارتفعت قيمة الواردات 8.1%، إلى 5.92 مليار دولار، مع صعود واردات سيارات الركوب 58.9%، وخامات الحديد 58.6%.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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