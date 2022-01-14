عجز الميزان التجاري لمنطقة اليورو لأول مرة منذ 7 سنوات

الوكيل الإخباري - أفادت بيانات نشرها المكتب الأوروبي للإحصاء (يورو ستات) اليوم الجمعة، بأن الميزان التجاري لمنطقة اليورو سجل في شهر تشرين الثاني الماضي عجزا للمرة الأولى منذ كانون الثاني 2014.

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ووفق بيانات ذلك الشهر، ارتفعت الصادرات إلى 225.1 مليار يورو (+ 14.4% مقارنة تشرين الثاني 2020)، بينما قفزت الواردات إلى 226.6 مليار (32%).



وذكرت وكالة آكي الإيطالية للأنباء، أن العجز في الميزان التجاري يعود بصورة أساسية إلى الزيادة في أسعار الطاقة المستوردة، والتي بموجبها سجل ولأول مرة منذ أكثر من سبع سنوات، عجزا قدره 1.5 مليار يورو في تجارة السلع مع بقية العالم، مقارنة بفائض قدره 25 مليار يورو في تشرين الثاني 2020.



وفي المقابل، ارتفع التبادل التجاري البيني في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 204.3 مليار يورو، ما يعادل نسبة 22.1% مقارنة بشهر تشرين الثاني 2020.



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