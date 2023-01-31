الثلاثاء 31-01-2023
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الثلاثاء، 31-01-2023 02:30 م

عجز مُقدر في موازنة الكويت 2023-2024 بقيمة 22.3 مليار دولار

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة المالية الكويتية عن مشروع موازنة 2023-2024، والتي أظهرت عجزا ماليا بمقدار 6.8 مليارات دينار كويتي (ما يعادل 22.3 مليار دولار)، قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة المتوقعة.

وقالت الوزارة إن سعر التعادل في موازنة السنة المالية 2022-2023 يبلغ 92 دولارا لبرميل النفط.

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فيما قدرت الموازنة، المبنية على سعر برميل النفط عند 70 دولار أميركي مع كمية إنتاج متوقعة قدرها 2.676 مليون برميل يوميا، إجمالي الإيرادات عند 19.4 مليار دينار كويتي (حوالي 63.5 مليار دولار)، منها 17.1 مليار دينار كويتي إيرادات نفطية ما يمثل 88 %. ( سكاي نيوز )

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