عروض ترويجية لتشجيع الاستثمار في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- عقدت بورصة عمان اجتماعها الأول للجنة التوجيهية لتنظيم عروض ترويجية "Roadshow" برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور كمال القضاة وحضور أعضاء اللجنة عضوي مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للبورصة مازن الوظائفي لمناقشة المواضيع المتعلقة بعقد العرض الترويجي بمدينة لندن /بريطانيا في ربيع 2023.

اضافة اعلان



وتم خلال الاجتماع تسمية اللجنة التنفيذية للمشروع ومناقشة العوامل الأساسية لنجاحه والجهات الخارجية المعنية بالتنفيذ، مثلما تم وضع خطة عمل مبدئية لهذا المشروع.



ويأتي تنظيم عروض ترويجية "Roadshow" ضمن الخطة الاستراتيجية لبورصة عمان لتحقيق التواصل مع الأسواق المالية العالمية والمستثمرين الدوليين والسياسة التسويقية لسوق رأس المال ودور البورصة في جذب الاستثمارات وتوفير السيولة لتحفيز النمو الاقتصادي.