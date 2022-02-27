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الأحد، 27-02-2022 01:37 م

عزل بعض البنوك الروسية عن نظام "سويفت" للدفع الدولي

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الوكيل الإخباري - اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة و حلفاؤهما، اليوم الأحد، على عزل عدد من البنوك الروسية عن نظام الدفع الدولي الرئيسي سويفت.

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وقال بيان مشترك إن النية هي زيادة عزلة روسيا عن النظام المالي الدولي، وسيتم تجميد أصول البنك المركزي الروسي، ما يحد من قدرة روسيا على الوصول إلى احتياطياتها الخارجية.


وتعد العقوبات المشتركة أقسى إجراءات فرضت حتى الآن على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.


و نظام سويفت أو "مجتمع الاتصالات المالية العالمية بين البنوك"، هو نظام مراسلة آمن يجعل المدفوعات السريعة عبر الحدود ممكنة، ما يمكّن التجارة الدولية من الاستمرار بسلاسة ويسهل النظام، ومقره في بلجيكا، المعاملات بين أكثر من 11 ألف بنك ومؤسسة مالية في جميع أنحاء العالم، ويلعب دورا محوريا في دعم الاقتصاد العالمي، لكن ليس لديه سلطة اتخاذ قرارات العقوبات بنفسه.


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