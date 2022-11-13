عضو الفيدرالي الأمريكي تفاجئ الأسواق بتصريحاتها حول رفع الفائدة

الوكيل الإخباري - أحدثت تصريحات عضو البنك الفيدرالي الأمريكي ،كولينز، مفاجئة عن اجتماعات البنك المقبلة وعن رفع الفائدة.



وقالت كولينز في تصريحات نقلتها منصة investing إنه سيكون هناك المزيد من رفع الفائدة في الأشهر القادمة، منوهة إلى أنه من المبكر للغاية القول بأن الفيدرالي الأمريكي وصل إلى ذروة رفع الفائدة.

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وأضافت ان المخاطر حول مبالغة الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية تزايدت على نحو كبير لمقاومة التضخم.



وكانت عضو الفيدرالي الأمريكي لوريتا ميستر صرحت سابقا بأن المخاطر التضخمية لا تزال مرتفعة، والبنك الفيدرالي الأمريكي بحاجة إلى الاستمرار في رفع الفائدة، وأن الخطر الرئيسي على التضخم هو أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يرفع أسعار الفائدة بما فيه الكفاية.



وأضافت ان البنك يحتاج إلى المضي قدما في رفع أسعار الفائدة وبخاصة وأن مخاطر التضخم الصعودي لا تزال قائمة، بالإضافة إلى أن ضغوط الأجور مرتفعة ومستمرة حتى الاَن.

