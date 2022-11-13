الأحد 13-11-2022
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية هنغارية للطلبة الأردنيين

الأمانة تنشر مسارات الباص السريع للخطين 3 و 8 - أسماء المناطق

صندوق النقد: التنافس الأميركي الصيني يهدد الاقتصاد العالمي

عضو الفيدرالي الأمريكي تفاجئ الأسواق بتصريحاتها حول رفع الفائدة

مقتل أردني أب لـ 6 أطفال في أمريكا - فيديو

هبوط شارع في إربد والبلدية توضح

بعد رفع الفائدة.. سعر الفائدة الرئيسي في الأردن يصل إلى 6% وإعادة الخصم 7%

مصرع زوجين فلسطينيين جراء حادث سير في أمريكا

مخزون الأردن من لقاحات كورونا يكفي حتى شباط المقبل

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

 
الأحد، 13-11-2022 11:53 ص

عضو الفيدرالي الأمريكي تفاجئ الأسواق بتصريحاتها حول رفع الفائدة

320221716853135176499


الوكيل الإخباري - أحدثت تصريحات عضو البنك الفيدرالي الأمريكي ،كولينز، مفاجئة عن اجتماعات البنك المقبلة وعن رفع الفائدة. 

وقالت كولينز في تصريحات نقلتها منصة investing إنه سيكون هناك المزيد من رفع الفائدة في الأشهر القادمة، منوهة إلى أنه من المبكر للغاية القول بأن الفيدرالي الأمريكي وصل إلى ذروة رفع الفائدة.

اضافة اعلان


وأضافت ان المخاطر حول مبالغة الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية تزايدت على نحو كبير لمقاومة التضخم.

وكانت عضو الفيدرالي الأمريكي لوريتا ميستر صرحت سابقا بأن المخاطر التضخمية لا تزال مرتفعة، والبنك الفيدرالي الأمريكي بحاجة إلى الاستمرار في رفع الفائدة، وأن الخطر الرئيسي على التضخم هو أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يرفع أسعار الفائدة بما فيه الكفاية.


وأضافت ان البنك يحتاج إلى المضي قدما في رفع أسعار الفائدة وبخاصة وأن مخاطر التضخم الصعودي لا تزال قائمة، بالإضافة إلى أن ضغوط الأجور مرتفعة ومستمرة حتى الاَن.

إقرأ ايضا
jj

الطويل يدعو لإنشاء غرفة قضائيّة تجاريّة متخصّصة في فضّ النزاعات بين التجّار ودياً

اقتصاد-الصين-وامريكا

صندوق النقد: التنافس الأميركي الصيني يهدد الاقتصاد العالمي

اغااا

بريطانيا تخطط لزيادات ضريبية من أجل إصلاح الاقتصاد

2 - Copy

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

636fb443423604728a345afc

وسائل إعلام: بريطانيا تخفض ميزانية الدفاع بسبب التضخم

456100

بحث توجيه استثمارات الأردنيين المغتربين إلى المملكة

أخبار متعلقة
320221716853135176499

الأردن يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 75 نقطة أساس

A3582mprjIxdlenLnso3g3FtbIN40aRey5YcWAVp

الذهب يهبط عالميا 1% - تفاصيل

140310Image1-1180x677_d

الخزانة الأميركية: لاحظنا تراجعا في تكاليف الإنتاج والشحن

20191109_1573324939-759332

متى يبدأ الفيدرالي الأميركي تقليص وتيرة رفع الفائدة؟

لللللللل

المركزي الأوروبي يدعوا لزيادة حادة للفائدة لكبح التضخم

LYNXMPEI9D0AT_L

الأسهم اليابانية ترتفع لأعلى مستوى في 7 أشهر