عضو بالفيدرالي الامريكي يطلب رفع الفائدة 50 نقطة الشهر المقبل

الوكيل الاخباري - صدرت تصريحات هامة من عضو الفيدرالي الامريكي، جيمس بولارد، التي طالب فيها برفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس قبل التوقف وكذلك قلل من احتماليات وقوع ركود أو أزمة مصرفية كبرى في وقت كبير كما تتوقع وول ستريت.

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وطالب عضو الفيدرالي الأمريكي بضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة على خلفية البيانات الأخيرة التي تكشف أن التضخم لا يزال قائمًا بينما الاقتصاد لا يزال قادرًا على النمو والتوسع حتى ولو بوتيرة أبطأ.



وعارض بولادر توقعات وول ستريت بحدوث أزمة مصرفية أو ركود أو كليهما في المستقبل القريب، قال بولارد لرويترز في مقابلة: "وول ستريت منخرطة بشدة في فكرة أنه سيكون هناك ركود في ستة أشهر أو شيء من هذا القبيل. ولكن هذه ليست الطريقة التي يقرأ بها الموقف".



وتابع بولارد: أن أفكار خفض الفائدة والتحول مرتبطة بحدوث ركود، ولكن سوق العمل يبدو قويًا للغاية.

والحكمة التقليدية هي أنه إذا كان لديك سوق عمل قوي يغذي الاستهلاك القوي وهذا جزء كبير من الاقتصاد ولذلك فلا يبدو أن هذه اللحظة هي اللحظة التي تتوقع فيها حدوث ركود في النصف الثاني من عام 2023 ".