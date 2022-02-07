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الإثنين، 07-02-2022 11:18 ص

عضو في المركزي الأوروبي يتوقع رفع الفائدة مرتين خلال تلك الفترة

البنك-المركزي


الوكيل الاخباري- توقع رئيس المركزي الهولندي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلاس كنوت أن يتم رفع أسعار الفائدة في الربع الأخير من هذا العام بربع نقطة مئوية، مشيرا إلى أنه على الأرجح سيتم رفع الأسعار للمرة الثانية في الربع الأول من عام 2023.

وأضاف كنوت الذي يعد أكثر الأعضاء تشدداً في إدارة المركزي الأوروبي، أنه يؤيد إنهاء برنامج الأصول في منطقة اليورو بأسرع وقت ممكن.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ الثالث من فبراير بدأت أسواق السندات التسعير بنحو 40 نقطة أساس لرفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر المقبل، بحسب بيانات رويترز.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي، سياسته النقدية دون تغيير كما كان متوقعا، الأسبوع الماضي، لكنه أبقى على دعم وفير للاقتصاد على الرغم من ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي غير متوقع متجاوزا المعدل المستهدف للبنك وهو 2%.

وبعد أن مدد البنك المركزي الأوروبي إجراءات الدعم في ديسمبر/كانون الأول فقط، لم يكن من المتوقع أن يكون تغيير السياسة على جدول الأعمال. لكن وتيرة التضخم المتسارعة، التي ارتفعت إلى 5.1% الشهر الماضي، تضغط على صناع السياسة للحد من التحفيز.

وأجرى البنك المركزي الأوروبي تغييرا صغيرا للغاية على موقفه إزاء السياسة النقدية، إذ أزال فقرة تنص على أن تحركه التالي بشأن السياسة يمكن أن يكون في "أي من الاتجاهين".

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