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السبت، 21-05-2022 09:09 ص

عطاءان لشراء 240 ألف طن قمح وشعير

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الوكيل الإخباري - طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاءين منفصلين لشراء 240 ألف طن من القمح والشعير بهدف زيادة مخزون المملكة، بحسب بيانات صادرة عن الوزارة.

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وتتوزع كميات العطاءين بحسب بيانات الوزارة بواقع 120 ألف طن قمح و 120 الف طن شعير ضمن مواصفات ومعايير محددة.


وحددت الوزارة آخر موعد لقبول عروض عطاء القمح ظهر يوم الثلاثاء المقبل، في حين كان آخر موعد لقبول عطاء الشعير يوم الخميس المقبل.


ودعت الوزارة التجار الراغبين بدخول العطاءين الى مراجعة قسم العطاءات في الوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة لكل نسخة عطاء.


واشترطت الوزارة على التجار الراغبين بدخول العطاءين إحضار صورة عن كل من رخصة المهن سارية المفعول وعن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ فض العروض وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.


يشار إلى أن سعر طن الشعير ضمن آخر عمليات شراء قامت بها الوزارة بلغ 395 دولارا واصل ميناء العقبة فيما بلغ سعر طن القمح في اخر عملية شراء 436 دولارا واصل ميناء العقبة.


وأسهم إنشاء الصوامع الأفقية (المستوعبات) بشكل كبير في زيادة الطاقة التخزينية للمملكة من مادتي القمح والشعير.

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