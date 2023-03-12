عقل: أسعار النفط استقرت وتوقع انخفاضها بشكل واضح بسبب الاتفاق السعودي الإيراني

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال الخبير النفطي هاشم عقل إن عودة العلاقات السعودية الإيرانية ساهمت بشكل كبير في استقرار أسعار النفط عالمياً.

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وبيّن عقل لـ " الوكيل الإخباري" أن أسعار البنزين بنوعيه استقرت، إلى جانب استقرار أسعار الكاز.



وأضاف أن سعر الديزل ارتفع بشكل طفيف وبمعدل لا يتجاوز 2 فلس لكل لتر.

وتوقع عقل أن تستمر فترة استقرار أسعار النفط عالمياً، وقد تنخفض قريباً بعد هذا الاتفاق الهام بين أهم منتجين للبترول في العالم.



وأعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الرياض وطهران اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين.



وجاء التوصل لهذا الاتفاق عقب مباحثات جرت في الصين مع الرئيس شي جين بينغ.



