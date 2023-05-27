السبت 27-05-2023
الوكيل الاخباري

عقل: توقعات بخفض أسعار المحروقات محلياً الشهر القادم من 4 -6.5 قروش

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السبت، 27-05-2023 03:38 م

عقل: توقعات بخفض أسعار المحروقات محلياً الشهر القادم من 4 -6.5 قروش

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - توقع الخبير النفطي هاشم عقل، أن تشهد أسعار المحروقات محلياً في تسعيرة شهر حزيران المقبل انخفاضاً يتراوح بين 4 إلى 6.5 قروش.اضافة اعلان


وقال عقل لـ " الوكيل الإخباري" إنه من المتوقع أن ينخفض سعر لتر ( بنزين اوكتان 90) بقيمة 4 قروش، ما بنسبة 5.2%، وانخفاض ( بنزين 95) بقيمة 4 قروش على كل لتر، ما نسبته 3.5%. 

وعن سعر الديزل بين عقل إنه من المتوقع أن ينخفض 4 قروش على كل لتر، وما نسبته 5.2%، وانخفاض الكاز 6.5 قروش لكل لتر، ما نسبته 10%. 

وأشار إلى أنه ما زال لنهاية الشهر ثلاثة أيام ومن غير المُتوقع أن يكون هناك تغيير كبير في الأسعار لان الأسواق ما زالت ضعيفة، ومحادثات رفع سقف الدين الأمريكي تضغط على النفط بشكل كبير .

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