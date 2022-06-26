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الأحد، 26-06-2022 02:55 م

عقل يتوقع ارتفاع المحروقات بين 3.5 – 6 قروش / لتر الشهر القادم - أرقام

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - توقع خبير النفط والطاقة هاشم عقل ارتفاع أسعار المحروقات محلياً بتسعيرة شهر تموز القادم بين 3 إلى 6 قروش / لتر على مختلف المشتقات النفطية.

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وقال عقل في حديث لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الأحد، إن توقعات تسعيرة المحروقات للشهر القادم تشير إلى ارتفاع سعر بنزين أوكتان 95 نحو 6 قروش/ لتر، وبنسبة (22%)، وارتفاع سعر بنزين 90 نحو 3.5 قرش / لتر، بنسبة (14%)، والديزل والكاز نحو 3.5 قرش / لتر، بنسبة (11% ).


وأضاف أن قراءات أسعار المحروقات عالمياً مقارنة مع السعر المحلي تبيّن فروقات كبيرة جداً، ما جعل ايرادات الضريبة الثابتة سالبة، أي أن الحكومة تدعم الأسعار بأكثر من إيرادات الضريبة ما يشكل عبء جديد على الميزانية.


ونوه عقل إلى أن الأرقام تشير إلى أن سعر لتر البنزين 90 حسب الأسعار العالمية يبلغ 1.17 دينار مقارنة بالسعر المحلي 92 قرشاً، بفارق 25 قرشاً، وهو أقل من السعر العالمي وبنسبة 27% ، أما سعر لتر البنزين 95 عالمياً 1.43 دينار ، مقارنة بالسعر المحلي 1.18 دينار وبفارق 25 قرشاً وبنسبة 21%.


وأشار إلى أن سعر لتر الديزل عالمياً وصل إلى 1.097 دينار مقارنة بالسعر المحلي 0.685 دينار وبفارق 41 قرشاً، وبنسبة كبيرة بلغت 60% . 

 

يذكر أن الحكومة قالت سابقاً إن أسعار المحروقات محلياً سوف ترتفع بالتدريج حتى لو لم يكن هناك رفع عالمي. 

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