الأربعاء 30-11-2022
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الأربعاء، 30-11-2022 12:04 م

عقل يتوقع رفع أسعار المحروقات للشهر القادم بين 1.6-4 %

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال الخبير النفطي هاشم عقل إن كل التوقعات تشير لرفع أسعار المحروقات محلياً للشهر المقبل لتتراوح من ( 1.6 % - 4% ).

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وبيّن عقل لـ " الوكيل الإخباري" إن التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار بنزين 90 (15 فلساً)، وبنزين  95 (20 فلساً). 

وأوضح أنه من المُتوقع أن يرتفع سعر مادة السولار ( 35 فلساً) لكل لتر، وبنسبة تصل إلى 4%.


وحول الكاز، قال إنه سيتم تثبيت سعر لتر الكاز كما هو حتى نهاية آذار من عام 2023.


ومن المقرر أن تُعلن الحكومة اليوم الأربعاء عن قائمة أسعار المحروقات الجديدة التي سيُعمل بها خلال شهر كانون أول المقبل. 

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