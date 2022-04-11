عقل يتوقع رفع أسعار المحروقات محلياً من 5 إلى 7% خلال أيار المقبل

الوكيل الإخباري - توقع خبير النفط هاشم عقل، أن لا تثبت الحكومة اسعار المشتقات النفطية محلياً لشهر ايار المقبل كما حصل في الاشهر الأربعة الماضية.

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وقال عقل لـ " الوكيل الإخباري" إن اسعار المحروقات اليوم وفقاً للسعر العالمي ما زالت مرتفعة بشكل واضح، نتيجة استمرار الازمة الروسية الاوكرانية، متوقعاً أن يتم رفع الأسعار خلال الشهر المقبل من 5 الى 7%.



وأشار إلى أن البنزين بنوعيه (90،95) ووفقاً للأسعار اليوم ارتفع بمعدل 15%، منوهاً إلى ان بنزين 90 ارتفع 17 قرشاً، وبنزين 95 ارتفاع 16.5 قرش، وأسعار السولار ارتفعت 22% بمعدل 16.5 قرش.



وكانت قررت الحكومة تثبيت أسعار المحروقات خلال الأشهر الأربعة الماضية دون زيادة.



وتاليا أسعار المحروقات المعمول بها حالياً.









