عقود الغاز الأميركية تحقق مكاسب للشهر الثاني

الوكيل الإخباري - سجلت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي ثاني زيادة شهرية على التوالي، بعد أن ارتفعت بنحو 1 % في آخر جلسات شهر أغسطس، بدعم من درجات حرارة أعلى من معدلاتها المعتادة عززت الطلب لتبريد الهواء ومع بقاء أسعار الغاز في أوروبا مرتفعة.

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ويجري تداول أسعار الغاز العالمية حول 77 دولارا للمليون وحدة حرارية في أوروبا و59 دولارا في آسيا.



كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في تعاملات أوروبا يوم أمس، متخلية عن مكاسبها الصباحية؛ حيث يقيم المتعاملون المخاطر التي تهدد استقرار إمدادات الغاز الروسي في مواجهة جهود القارة الأوروبية لكبح جماح أزمة الطاقة.



يأتي ذلك في وقت تمكن فيه الاتحاد الأوروبي من تحقيق الكميات المستهدفة لمخزون الغاز الطبيعي لفصل الشتاء المقبل قبل الموعد المحدد، رغم تخفيض روسيا لكميات الغاز التي تضخها إلى أوروبا طوال الشهور الماضية. ( سكاي نيوز )

