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أسعار الذهب محليا الأربعاء 15/ 6/ 2022

الأربعاء، 15-06-2022 02:14 م

علان: انخفاض اسعار الذهب 80 قرشاً محلياً منذ بداية الاسبوع

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

 

أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، انخفاض أسعار الذهب محليا 80 قرشا للغرام الواحد منذ بداية الأسبوع الحالي ، بسبب انخفاض اسعاره عالمياً.

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وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 اليوم الاربعاء عند 37.30 دينارا لغايات الشراء فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 عند 43.80 ديناراً ، وعيار 18 بلغ 33.30 ديناراً .


وقال علان لـ "الوكيل الاخباري" أن سعر الليرة الانجليزي بلغ 302 دينارا بالأسوق المحلية والرشادي عند 265 دينارا.


وتوقع علان، ارتفاع الطلب على الذهب خلال فترة عيد الأضحى المبارك بنسبة كبيرة متزامناً مع انخفاض اسعاره في الوقت الحالي.


وبين أن الطلب على المصوغات الذهبية ازداد بنسبة 50%  خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع ذات الفترة من عام 2021 ونسبة 80% مع عام 2020.

 

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