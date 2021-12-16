الخميس 16-12-2021
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الخميس، 16-12-2021 10:34 ص

علان لـ الوكيل: تجارة الذهب في 2021 تضاعفت 3 مرات

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الوكيل الإخباري - قال نقيب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان إن انتعاش سوق بيع الذهب والمجوهرات في عام 2021 تضاعف 3 مرات عن 2020. 

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وبيّن علان لـ"الوكيل الاخباري" أنه بالمقارنة مع عام 2020 الذي شهد الإغلاقات والحظر ومنع السفر، فإن معدل الانتعاش هذا العام وصل إلى 70%. 


وأكد أن الفترة من حزيران حتى آب 2021 كانت ذروة النشاط في سوق الذهب والمجوهرات لأسباب تتعلق بفتح القطاعات وعودة حركة الطيران واجازات المغتربين. 

وأوضح أن عام 2020 كان استثنائياً وصعباً بسبب أزمة فيروس كورونا وما شهده العالم من إجراءات أرهقت الاقتصاد. 


وتوقع علان أن يكون عام 2022 عام النشاط الاقتصادي وأن يتخلص العالم من أزمة الوباء. 

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