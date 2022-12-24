علان يحذر من عروض وهمية على الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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حذر نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان من العروض الوهمية على الذهب مع نهاية العام.وقال علان لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الذهب ترتبط بالأسعار العالمية ولا مجال فيها للعروض أو التخفيضات، وأن المحلات التي تروج لعروض الذهب مخالفة للقانون وهي عروض وهمية.وأضاف أنه على المواطنين التحقق من وزن وعيارات قطع الذهب قبل الشراء حتى لا يتعرضوا للغش والاحتيال.ودعا علان إلى عدم الانجرار وراء هذه العروض لأنها ليست حقيقية، لافتا إلى أن النقابة تصدر تسعيرة الذهب المعتمدة بشكل يومي حتى يتسنى للمواطنين الاطلاع عليها ومعرفة الأسعار.ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.