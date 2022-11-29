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الثلاثاء، 29-11-2022 09:44 ص

علوش يؤكّد ضرورة تأسيس وحدة في 'تجارة عمّان' لتدريب وتأهيل التجّار للتسويق الإلكترونيّ والتعامل مع المخاطر المحتملة

نيو


الوكيل الإخباري - أكّد عضو كتلة العطاء، ورئيس جمعيّة الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلويّة، أحمد خليل علّوش، الحاجة إلى زيادة الوعي المجتمعيّ بشكل عامّ والقطاع التجاريّ على نحو خاصّ حول كيفيّة التعامل مع المخاطر الناجمة عن استخدامات وسائل التواصل الاجتماعيّ.
وأعلن علّوش، في تصريح صحفيّ، عن خطّة كتلة العطاء-في حال فوزها- عن عزمها لتأسيس وحدة متخصّصة في غرفة تجارة عمّان بهدف تدريب وتأهيل التجّار للتسويق الإلكترونيّ ومساعدتهم بإنشاء صفحاتهم وحماية حساباتهم على تلك المنصّات، وآليّات التعامل مع أيّ مخاطر محتملة.

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وأكّد على أهمّيّة أن يكون التجّار قادرين على التعامل مع منظومة التحوّل الرقميّ، من خلال انشاء مواقعهم الالكترونية الخاصة بتجارتهم واطلاق التطبيقات الخلوية، وذلك لتمكينهم من الاستفادة منها وتطوير آليّات البيع لديهم وفق تلك المنظومة.
وأوضح أنّ هنالك الكثير ممّن تمّت اختراق حسابات وسرقة صفحاتهم الّتي أنفقوا عليها مبالغ طائلة لترويجها، لكنّ نتيجة لنقص معرفتهم الكافية وعدم اتّباعهم لخطوات الحماية جعلتهم غير قادرين على استعادتها.
وأشار علوش إلى أنّ هذه الوحدة ستقام بالشراكة مع كافّة الجهات الحكوميّة والخاصّة ذات العلاقة للاستفادة من خبراتهم وتحقيق الدعم اللازم للوحدة.
وشدّد على أنّ التعامل مع هذه المنصّات أصبح أساسيّاً وكبيراً على مختلف الأصعدة، الأمر الّذي يفرض زيادة الوعي بكيفيّة تطويعه للمصلحة الإيجابيّة ودون أيّ مخاطر محتملة.

ويشار إلى أنّ كتلة العطاء ستخوض انتخابات غرفة تجارة عمّان برئاسة أسعد محمّد القواسمي، وعضويّة: أحمد خليل علّوش وعودة سعيد الرمحي وماهر محمّد يوسف وياسر محمود أبو شيخة
الدكتور عاطف أحمد حسّونة وهشام هاني الحديد وتيسير موفّق الخضري وماهر عمر الطويل

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