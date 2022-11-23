على الجانب الآخر.. تعاويذ المونديال تحقق أرباحا بالملايين فمن الأكثر استفادة؟

الوكيل الإخباري - في كل بطولة لكأس العالم وفي كل بطولة كبيرة مثل دورات الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية، تكتظ شوارع المدن المستضيفة بمحلات ومتاجر لبيع الهدايا التذكارية مختلفة الأنواع والأسعار.



"تعويذة" المونديال هي الشكل الأبرز لهذه الهدايا التذكارية ويتفنن صانعوها في محاولة استخراج كل التفاصيل لبيع أكبر عدد ممكن منها خلال البطولة.



في كأس العالم الحالية المقامة في قطر تتنوع الهدايا التذكارية التي تشرح ثقافة وتاريخ الدولة من خلال تعويذة "لعيب" وهي شخصية افتراضية تأتي من عالم آخر على شكل صبي بزي عربي خليجي مفعم بروح الشباب.

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التعويذة تكاد تُرى في كل مكان في المناطق المحيطة بملاعب كأس العالم بجانب هدايا تذكارية أخرى يتم بيعها في كل بطولة تحمل صبغة البلد المضيف.

هذه المكاسب المالية التي تجنيها المحلات في الدوحة تعتبر جزءاً من مكاسب كبيرة للغاية تجنيها المصانع التي تنتج هذه الهدايا.



شوانغ دونغ وهو أحد المنتجين لهذه الهدايا التذكارية من الصين، التي تعتبر واحدة من أكثر الرابحين من مونديال 2022 إن لم تكن الرابح الأكبر قال: "نحن نعمل على إنتاج خطوط هدايا المشجعين في كأس العالم منذ أن تم الإعلان عن تعويذة المونديال، فهي المرجع الأساسي في عمليات الإنتاج".



وأضاف دونغ : "أنتجنا ملايين القطع التذكارية وصدرناها للتجار في قطر حيث نعلم أنهم لا يملكون مصانع لإنتاج هذه الهدايا كما نقوم أيضاً ببيعها على بعض التطبيقات الصينية المعروفة للجميع، ولدينا أيضاً هدايا تذكارية خاصة بكأس العالم في روسيا والبرازيل".



واكد أنه يتم تصنيع هذه الهدايا في حوالي 10 أيام على أن يتم شحنها بالطرق المتفق عليها بين البائع والمشتري الذي تصل إليه الشحنة في خلال ثلاثة أسابيع فقط، ويقدم المنتجون الصينيون عروضاً لبيعها، وكلما زادت الكمية المطلوبة انخفض السعر والعكس صحيح.



وتحظى مبيعات الهدايا التذكارية داخل المونديال بأهمية كبيرة لكل بلد مضيف فهي تنعش عمليات البيع وتتخطى إيراداتها ملايين الدولارات.

وكان قد أطلق مصرف قطر المركزي عملات تذكارية خاصة بكأس العالم 2022 باستخدام مادة البوليمر، وتم توزيعها على البنوك لتباع بقيمة 75 ريال قطري ، كما قام المصرف بطرح عملات معدنية مرسوم عليها ملاعب المونديال.



يذكر أن الرئيس التنفيذي لكأس العالم 2022، ناصر الخاطر كان قد توقع أن تحقق قطر عائدات نظير تنظيم البطولة العالمية بنحو 17 مليار دولار. ( سكاي نيوز )