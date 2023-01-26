عُمان تدشن إنتاج حقل بساط النفطي

الوكيل الإخباري - ‎افتتحت مجموعة أوكيو العمانية، اليوم الخميس، حقل بساط النفطي الواقع في منطقة الامتياز بالمربع 60، تحت رعاية تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني، وذلك في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.



ووفق وكالة الأنباء العمانية اليوم، يأتي ذلك في إطار مساهمة المجموعة في دعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في البلاد، وتمكين الشركات الوطنية من إدارة العمل في مجالات الاستكشاف والإنتاج عن النفط.

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ويسهم ذلك في رفع حصة أوكيو من إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط إلى 220 ألف برميل نفط مكافئ يوميا، التي تمثل نحو 13 % من مساهمة الشق العلوي في الناتج المحلي الإجمالي. ( الاقتصادية )







