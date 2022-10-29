عمّان تستضيف المنتدى الدولي للاستثمار بالطاقة المتجددة غدا

الوكيل الإخباري - تستضيف عمان يوم غد الأحد، المنتدى الدولي السابع للاستثمار بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة المتجددة بمشاركة عربية ودولية.

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وقال أمين عام الهيئة المهندس محمد الطعاني، اليوم السبت، إن المنتدى سيناقش على مدى ثلاثة أيام العديد من الموضوعات المهمة والحيوية في مجالات متعددة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمدن الذكية والشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر والاستدامة.



وأضاف أن محاور المنتدى ستركز على الطاقة المتجددة والأنماط الزراعية المبتكرة وإدارة الطاقة والسيارات والشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر والاستدامة وتجارة الكربون والاقتصاد الأخضر والمدن الذكية والشبكات الذكية.

ويشارك في المنتدى المملكة العربية السعودية وقطر والكويت ومصر والسودان وليبيا وفلسطين وسوريا وموريتانيا والمغرب والولايات المتحدة الأميركية وسويسرا وألمانيا والتشيك وهولندا ورومانيا وإيطاليا واليونان وتركيا واليمن وبريطانيا وتشاد.



يذكر أن دولة قطر ترأس حاليا الهيئة العربية للطاقة المتجددة.