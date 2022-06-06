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الإثنين، 06-06-2022 03:47 م

عمرو: رؤية التحديث الاقتصادي ضرورة حتمية للحفاظ على التنافسية

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، أن رؤية التحديث الاقتصادي، تعد ضرورة حتمية للأردن، ليحافظ على قدرته التنافسية.

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وقال في تصريح ضمن فعاليات إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، إن تمكين الاقتصاد الأردني وتعزيز تنافسيته في المنطقة، يعود بالنفع على المواطن الأردني، مشيراً إلى أن الرؤية ستمهد الطريق أمام الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن الرؤية منهجية متكاملة، لتحديث وتفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص الذي يمتلك القدرة على الاستثمار والتطوير، فيما يحتضن القطاع العام عملية التحديث برمتها، ويمكنها من توفير وظائف بدخول ثابتة للمواطنين.

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