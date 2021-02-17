عملات الأسواق الناشئة: هل تستحق الاستثمار؟

الوكيل الاخباري - الفوركس أو ما يعرف "بسوق الصرف الأجنبي" هو استثمار تحركات أسعار العملات وتبادل أزواجها، وذلك من خلال المضاربة القائمة على فكرة "اشتر بسعر منخفض وبِع بسعر مرتفع مع توخي الحذر عند اختيار التوقيت".

اضافة اعلان



سوق الفوركس هو أكبر سوق مالي في العالم حيث يقوم ملايين الأفراد والبنوك الاستثمارية والشركات بالمشاركة فيه وبيع وشراء العملات من خلاله من مختلف أنحاء العالم. التقدم التكنولوجي وانتشار الانترنت ووسائل الاتصال الحديثة ساعدت في انتعاش سوق الفوركس وعالم المال.

إذ هو سوق لا يملك أي حدود جغرافية يتم التداول فيه خارج المنصة أي بنظام OTC.

ومن هنا بدأت البنوك بمزاولة أنشطة غير تقليدية عديدة بهدف مواكبة هذه المستجدات والتطورات وتلبية حاجات العملاء وخصوصاً المهتمين في مجال الأسواق المالية. من خلال إنشاء تطبيقات للهواتف الذكية التي صممت خصيصاً لمنح عملائها سهولة إتمام المعاملات البنكية والتداول في الأسواق المالية أثناء تنقلهم في أي وقت يناسبهم ومن أي مكان دون الحاجة إلى زيارة الفرع وهدر الوقت.



أزواج العملات الأجنبية التي تتضمن عملات الأسواق الناشئة أي الدول التي هي في حالة انتقال من "نامية" ‘إلى "متقدمة" مثل الريال البرازيلي والروبل الروسي والرينمينبي الصيني وراند جنوب أفريقيا والروبية الهندية أكثر تقلباً من تلك التي تحتوي على عملات من بلدان أكثر تقدماً - مثل الدولار الأمريكي واليورو - وذلك بسبب عدم الاستقرار الناتج عن مخاطر السوق ونقص السيولة. تجد أدناه المزيد من المعلومات حول هذه العملات الخمسة الناشئة وسلوكها، مما سيجعل من السهل تحديد إن كانت تستحق الاستثمار.



العملات الناشئة: كيف كان سلوك بعضها مؤخراً؟



الريال البرازيلي هو العملة الرسمية للبرازيل والمرتبة الـ19 الأكثر تداولًا عالمياً. تقلب الريال بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية بسبب التغيرات في الوضع السياسي والاقتصادي في البرازيل. عادت البلاد إلى النمو عام 2017 إذ تقوم الحكومة حاليًا بإدخال سياسات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد ما قد يرفع الريال مقابل العملات الرئيسية الأخرى.



الروبل الروسي هو العملة الرسمية للاتحاد الروسي والـ14 الأكثر تداولًا عالمياً. خلال عامي 2014 و2015 عانى الروبل من انخفاض في القيمة مقابل الدولار بسبب تراجع أسعار النفط العالمية وفرض عقوبات اقتصادية على روسيا. تسعى روسيا حاليًا إلى تحقيق النمو، إذا نجح ذلك، فقد يرتفع الروبل مقابل العملات الرئيسية الأخرى.



الرنمينبي هو العملة الرسمية لجمهورية الصين الشعبية وثامن أكثر العملات تداولًا على مستوى العالم. تعد الصين حاليًا ثاني أكبر اقتصاد وطني في العالم بإجمالي ناتج محلي يبلغ 12 تريليون دولار أمريكي وفقًا لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. بينما تستمر الصين بالنمو، هناك حاليًا عدم يقين كبير يحيط بالعلاقة التجارية المستقبلية للبلاد مع الولايات المتحدة والاقتصادات الرئيسية الأخرى.



الراند هي عملة جمهورية جنوب إفريقيا وهي العملة الـ20 الأكثر تداولًا على مستوى العالم. فقد الراند 25٪ من قيمته تقريباً مقابل الدولار في النصف الأخير من عام 2015، وذلك بسبب تغيير أسعار السلع الأساسية والارتفاع في أسعار الفائدة الأمريكية. توقع صندوق النقد الدولي مؤخرًا تحقيق نمواً بعد انتخاب الرئيس الجديد “سيريل رامافوزا” أملين أن ينفذ سياسات لتعزيز النمو الاقتصادي.



الروبية الهندية هي العملة الرسمية لجمهورية الهند. إنها العملة الـ18 الأكثر تداولًا على مستوى العالم. يعد اقتصاد الهند من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم. على الرغم من ذلك، انخفضت الروبية مقابل الدولار الأميركي على مدى السنوات الخمس الماضية لكن النظرة المستقبلية للهند إيجابية ويبدو أن اقتصادها سيستمر في النمو بسرعة خلال السنوات المقبلة مع احتمال ارتفاع الروبية بشكل كبير مقابل العملات الرئيسية الأخرى.



وسيط الفوركس "المناسب"



كمية البيانات المتاحة على الإنترنت في الوقت الحالي ضخمة للغاية خاصة عندما تبحث عن منصة لتداول العملات الأجنبية. لتداول الفوركس، أنت بحاجة إلى وسيط عبر الإنترنت. التداول مع وسيط فوركس جدير بالثقة أمر مهم جداً لتحقيق النجاح في أسواق العملات الدولية. إن كنت مستثمر أو تاجر عملة، لديك احتياجات محددة تتعلق بمعايير البحث كالمنصة والأداء.

لتحديد وسيط الفوركس الذي تحتاجه، عليك فهم أسلوبك الاستثماري. عند البحث عن وسيط فوركس "المناسب"، يبحث كل من المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة عمومًا عن العديد من الميزات والفوائد الرئيسية. من بين أهمها: منصات وأدوات التداول، وعدد أزواج العملات المعروضة، والحد الأقصى للرافعة المالية، وخدمة العملاء، والجدارة بالثقة والتكاليف بالطبع. هذا ما يجعل البحث عن وسيط فوركس ملائم أمراً معقداً للغاية.

فإن كنت بحاجة إلى مساعدة في اختيار الوسيط المناسب لك، مع تقدم التكنولوجيا، يوجد اليوم العديد من المنصات عبر الانترنت التي تقارن وتحلل المعلومات المقدمة من قبل وسطاء فوركس مختلفين، ما يجعل العثور الأمر الذي يجعل مهمة العثور على وسيط الفوركس "الأفضل" أسهل بكثير.



لا يوجد استثمار خالي من المخاطر وبالأخص عند التداول في الأسواق المالية كالفوركس، التي تتعرض لمخاطر كبيرة كتقلبات السوق مثلاً، التي تؤثر بشكل كبير على سعر العملة وبالتالي على الربح أو الخسارة.

لكن يمكن تجنب أو التخفيف من هذه المخاطر من خلال اختيار وسيط الفوركس الذي يلبي احتياجاتك. لتحقيق ذلك عليك الاطلاع على عوامل المقارنة وإجراء البحوث اللازمة للتأكد من أن الوسيط الذي تبحث عنه يتسم بالشفافية والجدارة بالثقة والمعايير الرئيسية الأخرى التي تحتاجها.



