عملة إيثريوم المشفرة تقفز مجددا

الوكيل الإخباري- قفزت العملة الرقمية إيثريوم ُETH، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم بعد بتكوين، اليوم الإثنين إلى مستوى قياسي جديد عند 4103 دولار (وقت كتابة التقرير) بينما استعادت عملة دوجكوين قليلا من الزخم بعد قرار غير مسبوق من شركة الصواريخ التجارية المملوكة لإيلون ماسك.



وحققت عملة إيثريوم بذلك زيادة وصلت الى اكثر من 2100% منذ ايار (مايو) العام الماضي.



وعلى نفس المنوال قفزت عملة باينانس المشفرة BNB قفزة جديدة بستجيلها مستوى قياسيا جديدا عند 688 دولار.

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أما كبرى العملات الرقمية بيتكوين فقد بقيت عند نفس المستوى تقريبا تكابد لتجاوز مستوى 60 ألف دولار وهو ما أخفقت فيه حتى الآن على مدى الأيام الماضية.

المصدر: إرم