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الأحد، 19-09-2021 04:06 م

عملة الإثيريوم أقل بكثير من قيمتها الحالية

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الوكيل الاخباري- قال خبير عملات مشفرة أمريكي، إن سعر ”الإثيريوم“ ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم بالقيمة السوقية بعد ”البتكوين“ يقل فعليا بأكثر من نصف قيمتها الحقيقية حاليا.

ويعتقد نيكولاوس بانيجيرتزوجلو خبير العملات الرقمية في بنك ”جي بي مورجان“ الأمريكي، أن القيمة الحقيقية لـ ”الإثيريوم“ يجب أن تكون حاليا حوالي 1500 دولار، أي حوالي 55% أقل من سعر يوم الجمعة البالغ 3470 دولارا.

ونقل موقع ”إنسايدر“ الأمريكي عن خبير العملات الرقمية في بنك ”جي بي مورجان“ قوله، اليوم الأحد، إن ”شبكة الإيثيريوم“ هي أقل جاذبية مما يوحي به السعر الحالي لتلك العملة؛ لأنها تواجه منافسة متزايدة من عملات مشفرة أخرى في السوق، بما فيها عملتا ”سولانا“ و“كاردانو“.

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المصدر: إرم

 

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