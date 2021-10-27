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الأربعاء، 27-10-2021 02:39 م

عملة البيتكوين تفقد أكثر من 13%

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الوكيل الاخباري- تراجعت البيتكوين اليوم إلى أدنى مستوى بأسبوع ونصف الأسبوع لتفقد أكثر من 13% لأول مرة منذ أن سجلت أعلى زيادة على الإطلاق لكنها لا تزال تتجه صوب تحقيق أفضل أداء شهري منذ فبراير 2021.

ونزلت عملة "البيتكوين"، أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 3.7 بالمئة إلى 58100 دولار وهو أقل مستوى لها منذ 15 أكتوبر 2021.

وفقدت العملة 13 بالمئة منذ صعودها إلى أعلى مستوى على الإطلاق أمس الثلاثاء مسجلة 67016 دولارا.

وقال توني سيكامور المحلل لدى منصة الاستثمار الأسترالية "سيتي إندكس" إن الخسائر ترجع إلى جني الأرباح بعد موجة الصعود في الآونة الأخيرة.

وصعدت العملة الرقمية بنحو 35 بالمئة هذا الشهر، وإذا حافظت على هذا الأداء فسيكون الأفضل في ثمانية أشهر.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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