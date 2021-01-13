عملة البيتكوين تهبط بنحو 6%

الوكيل الاخباري - تراجعت عملة "البيتكوين"، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 6%، وذلك بعد ارتفاع سجلته في الفترة الماضية.

اضافة اعلان



وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت موسكو، انخفضت العملة الرقمية الأكثر انتشارا في العالم بنسبة 5.69% إلى 33877.24 دولار.







منحى تداول عملة "البيتكوين" خلال تعاملات الأربعاء 13 يناير 2021



وصعدت عملة "البيتكوين" بحوالي 200% منذ العام 2020، وارتفعت في أوائل يناير 2021 إلى أكثر من 40 ألف دولار، مدعومة بالطلب من كبار المستثمرين، الذين جذبتهم العملة على أمل تحقيق مكاسب سريعة، وبفضل توقعات أن تصبح طريقة دفع سائدة في العالم.





المصدر : روسيا اليوم



