الثلاثاء 05-10-2021
الوكيل الاخباري

التعليم العالي يعلن عن موعد تقديم طلبات القبول الموحد لأبناء الأردنيات

تربوية الأعيان تبحث سبل تطوير التعليم العالي في المملكة

نقابة الصاغة لـ الوكيل : انقطاع الفيسبوك أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب

فوز سالم ارشيدات بالتزكية نائبا لرئيس مجلس محافظة إربد

مدفع القيصر الروسي يتصدر تصنيف أضخم المدافع في العالم

إعادة تأهيل مبنى قصر عدل العبدلي

أحد أسرى نفق الحرية يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام

الإدارة المحلية: تعديلات على 10 قوانين و5 أنظمة

601 مليون دينار استثمارات قطر في بورصة عمان لنهاية ايلول

سرطان الدم يسيطر على طفل ووالده : ساعودني فابني يموت - صورة

الثلاثاء، 05-10-2021 02:14 م

عملة البيتكوين عند أعلى مستوى في 4 أسابيع

615c2d6d4c59b712bc0ff4ae


الوكيل الاخباري- صعدت عملة "البيتكوين"، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، فوق مستوى الـ50 ألف دولار، مسجلة أعلى مستوى في نحو شهر، بحسب ما أظهرته التداولات.

ووفقا لمعطيات موقع "كوين ديسك"، المتخصص في متابعة أسواق العملات الرقمية، فقد صعدت عملة "البيتكوين" بحلول الساعة 12:57 بتوقيت موسكو، بنسبة 5.42% إلى 50301.95 دولار.

وبذلك تكون عملة "البيتكوين"، الأكثر شهرة في العالم، قد سجلت أعلى مستوى منذ 7 سبتمبر الماضي.

اضافة اعلان

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202125143247450343778

نقابة الصاغة لـ الوكيل : تراجع أسعار الذهب بعد انقطاع الفيسبوك

image

601 مليون دينار استثمارات قطر في بورصة عمان لنهاية ايلول

615c01004236040f2560f66d

ارتفاع أسعار النفط عالميا

السعودية 2

السعودية.. الصادرات غير النفطية تحقق أعلى معدل في تاريخها بغضون عام

2019-07

النقد الدولي يوافق على إقراض الأردن 418 مليون دولار في 2021

ذهب

أسعار الذهب الثلاثاء 5/10/2021

أخبار متعلقة
614edaf54c59b771e421a161

سريلانكا تسعى للحصول على نفط بسعر رخيص من الإمارات

614c29854c59b740cb439482

عربيا.. الأردن العاشر من حيث حيازة الذهب

614ad8d14236040cfd047cb7

ارتفاع أسعار النفط عالميا

-1310923580

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

bK1b87muYogYY6E6OPmidm0BgrxTatNKhF85kN0u

تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية عالميا

8202125202646677822365

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته اليومية على انخفاض