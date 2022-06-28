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الثلاثاء، 28-06-2022 02:04 م

عوائد السندات الأميركية تحد من مكاسب المعدن الأصفر

الذهب


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار لكن زيادة عائدات السندات الأميركية حدت من ارتفاعه في حين انصب اهتمام المستثمرين على منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال.

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وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1826.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 0935 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1 بالمئة إلى 1827.30 دولار.


وجعل تراجع الدولار شراء الذهب أكثر جاذبية للمشترين بعملات أخرى لكن ارتفاع العائدات على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات حدت من الإقبال على شراء المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا. ( سكاي نيوز



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