عوائد السندات الأميركية تقفز لأعلى مستوى منذ 2019

الوكيل الاخباري-ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 2.75% للمرة الأولى منذ مارس 2019 مع تقييم المستثمرين لتسارع التضخم ولحجم التأثير الذي ستحدثه الخطط المشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.



وقفز العائد القياسي بما يصل إلى 5 نقاط أساس بعد ارتفاعه 32 نقطة أساس الأسبوع الماضي، عندما قالت عضو مجلس الاحتياطي Lael Brainard إن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بشكل مطرد، بينما سيبدأ تخفيض الميزانية العمومية في أقرب وقت ممكن.



يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي سيقلل حيازات السندات بوتيرة قصوى تبلغ 95 مليار دولار شهرياً، وفقا لما أظهره محضر اجتماعه في مارس الذي نشر الأربعاء الماضي.

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