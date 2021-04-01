عودة العمل بآلية النقل المتبادل للشحن بين الأردن والعراق

الوكيل الإخباري - قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، إن رئاسة الوزراء أصدرت الخميس قرارا بشأن عودة العمل بالنقل (Door To Door) بالآلية نفسها التي طُبقت قبل 17 آذار/ مارس 2020، من خلال تفعيل مكتب التنسيق المشترك لضمان المحاصصة 50% للشحن العراقي والأردني.

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وأضاف في بيان، أن القرار جاء 'لاحقا لمتابعات حثيثة من قبل غرفة الصناعة، وبتعاون وثيق مع رئاسة الوزراء ،ووزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية، ووزارة النقل'.



الجغبير، أضاف 'للراغبين من الشركات، تم الإبقاء على ساحة التبادل (بشكل اختياري) مع الالتزام بكافة اشتراطات الصحة العامة ، وتعليمات المراكز الحدودية'.



وأعرب عن أمله بأن 'يسهم هذا القرار والقرار السابق القاضي بالعمل بإعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية للقوائم السلعية المتفق عليها سابقا مع الجانب العراقي إلى عودة العلاقات التجارية إلى سابق عهدها'.