غازبروم الروسية توقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا

الوكيل الاخباري - أعلنت مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة يوم السبت أنها أوقفت شحنات الغاز الطبيعي إلى لاتفيا في أوج توتر بين روسيا والغرب بسبب النزاع في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية غير المسبوقة ضد موسكو.

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وقالت الشركة الروسية في بيان على تلغرام "اليوم علقت غازبروم شحنات الغاز إلى لاتفيا... بسبب انتهاك شروط تسليم الغاز".



وكانت "غازبروم" خفضت بشكل كبير شحنات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" يوم الأربعاء الماضي إلى حوالي 20 بالمئة فقط من طاقته.



وتتهم دول الاتحاد الأوروبي روسيا باستخدام الغاز كسلاح ضمن الحرب، فيما تقول روسيا إن السبب وراء خفض الإمدادات هو توقف أحد التوربينات التي تضخ الغاز في خط الأنابيب.



ووافق الاتحاد الأوروبي خلال الأيام الماضية على خطة لخفض استهلاك الغاز ضمن أزمة تهدد الدول التي تعتمد كثيرا على الغاز الروسي في تدفئة المنازل والأنشطة الاقتصادية المختلفة. (سكاي نيوز)