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الإثنين، 28-02-2022 01:31 م

غازبروم الروسية: نواصل بشكل اعتيادي ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- أكدت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الاثنين، أنها تواصل ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا بشكل اعتيادي، وذلك في ظل مخاوف المستثمرين من اضطراب إمدادات الوقود الأزرق.

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وصرح الممثل الرسمي للشركة الروسية، سيرغي كوبريانوف، للصحفيين اليوم الاثنين، بأن"(غازبروم) تواصل بشكل روتيني توريد الغاز الروسي من أجل نقله إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا".

وأضاف أن "غازبروم" تزود الغاز الطبيعي من روسيا عبر الأراضي الأوكرانية بحسب طلبات المستهلكين في أوروبا، وأشار إلى أنه تم توريد 105.8 مليون متر مكعب في 28 فبراير 2022، و107.5 مليون متر مكعب في 27 فبراير 2022.

واليوم ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، بنحو 34% في ظل مخاوف المستثمرين من تأثر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا بالأوضاع المرتبطة بأوكرانيا.

 

روسيا اليوم

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