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الأحد، 17-04-2022 12:44 م

غازبروم تؤكد أن إمدادات الغاز عبر أوكرانيا مستمرة بانتظام وفق طلب المستهلكين

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الوكيل الاخباري-أعلنت شركة "غازبروم" أن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عبر أوكرانيا مستمرة بشكل منتظم، وفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين، وبلغت 57 مليون متر مكعب في يوم الأحد 17 أبريل.

وينص العقد الذي وقعته شركة "غازبروم" مع المستهلكين الأوروبيين لسنة 2022 على تزويدهم بـ 40 مليار متر مكعب، أو حوالي 109.6 مليون متر مكعب في اليوم.

في الوقت نفسه، ومنذ نهاية فبراير، ظل حجم الغاز الروسي العابر لأوكرانيا عند مستوى قريب من هذا الحجم، وبسبب  المخاطر الجيوسياسية والطقس البارد، انخفض قليلا فقط خلال يومين، في منتصف مارس.

كذلك تم تسجيل انخفاض منذ 8 أبريل، وذلك مرتبط بارتفاع درجات الحرارة في أوروبا.

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روسيا اليوم

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