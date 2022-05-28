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السبت، 28-05-2022 03:22 م

غازبروم تؤكد استمرار توريد الغاز إلى أوروبا

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الوكيل الاخباري- أعلنت شركة غازبروم الروسية أن إمدادات الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا اليوم السبت من نقطة توريد "سودجا" بلغت 43.96 مليون متر مكعب بزيادة طفيفة عن أمس الجمعة.

وقال الممثل الرسمي للشركة الروسية سيرغي كوبريانوف، في تصريح اليوم السبت، إن أوكرانيا رفضت توريد الغاز عبر نقطة "سوخرانوفكا".

وتوقفت أوكرانيا منذ 11 مايو عن توريد الغاز عبر "سوخرانوفكا"، حيث بقي خط "سودجا" الوحيد لعبور الغاز إلى أوروبا.

وذكرت شركة غازبروم أن نقل جميع الكميات عبر خط "سودجا" أمر مستحيل من الناحية التقنية، مؤكدة أنها تفي بجميع الالتزامات تجاه المستهلكين الأوروبيين.

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روسيا اليوم

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