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الأربعاء، 17-03-2021 09:23 ص

غرفة التجارة: ارتفاع أسعار مواد البناء والدهانات نحو 40%

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الوكيل الإخباري- بحثت غرفة تجارة الأردن، التحديات التي تواجه شركات ومحال بيع مواد البناء والدهانات في الأردن، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر الغرفة وضم ممثلين عن القطاع.
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وقالت غرفة تجارة الأردن في بيان صحفي الأربعاء إنها عقدت اجتماعا طالب به الحضور بتدخل رسمي لمعالجة القضايا التي تواجه العاملين بالقطاع، في ظل استمرار تعمقها بفعل تبعات أزمة فيروس كورونا.

واشاروا الى ان أبرز التحديات التي تواجههم حاليا تتمثل بقيام مصانع بزيادة اسعار مواد البناء والدهانات بنسبة وصلت لما يقارب 40%، يقابلها تراجع حاد بالمبيعات وارتفاع بتكاليف التشغيل والاعباء المالية، الى جانب تعدد الجهات الرقابية وتنوعها فيما يتعلق بالتفتيش على تطبيق الاشتراطات الصحية وكثرة المخالفات.

وبينوا خلال اللقاء ان مبيعات شركات ومحال مواد البناء والدهانات، انخفضت بنسبة ٥٠ % منذ بدء انتشار وباء فيروس كورونا، جراء قلة المشروعات الانشائية والعقارية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالاضافة لتاثيرات اعمال مشروع الباص السريع.

وطالبوا باعادة النظر بقرار ساعات الحظر، وتأجيل او الاعفاء من رسوم الترخيص في أمانة عمان والبلديات لعامي 2020 و2021، وتقسيط اشتراكات الضمان والاعفاء من الغرامات، وتقسيط فواتير الكهرباء بخاصة ان الكثير من المحال مغلقة.

 




 

 


 

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