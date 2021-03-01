غرفة تجارة الزرقاء: الصادرات التجارية 23 مليون دينار

الوكيل الاخباري

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- أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، الاثنين، أن قيمة الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء الشهر الماضي أكثر من 23 مليون دينار.وأضاف شريم، أن قيمة الصادرات التجارية بحسب إحصائية شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة الزرقاء ومكتب الغرفة في المنطقة الحرة في الزرقاء وبلغ مجموعها 282شهادة.وأوضح أن أغلب صادرات الزرقاء التجارية للشهر الماضي كانت من " السيارات ولوازمها، المواد الغذائية، الأدوية ومستلزماتها، الانشاءات ومواد البناء"، الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية، والألبسة والمجوهرات.