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الأحد، 30-05-2021 10:16 ص

غسيل العملات المشفرة.. كيف يستغل المجرمون عملة بيتكوين؟

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الوكيل الإخباري- أكدت صحيفة ”فايننشال تايمز“ البريطانية أن شبكة ”هايدرا“ الناطقة باللغة الروسية هي أكبر سوق على شبكة الإنترنت الأسود من حيث الإيرادات وبها أشخاص يستطيعون تحويل عمليات السحب الافتراضي للعملات المشفرة إلى أموال حقيقية.

وقالت الصحيفة إن الشبكة موجودة على شبكة انترنت ”دارك ويب“ غير المرئي لمحركات البحث ويتطلب برنامجًا محددًا للوصول إليه.

وتحدث توم روبنسون، كبير العلماء والمؤسس المشارك لـ Elliptic، وهي مجموعة تتعقب وتحلل معاملات التشفير عن مهنة تحويل العملات الافتراضية لأموال، قائلا إن الأشخاص القائمين عليها ”سيتركون حرفيًا رزما من النقود في مكان ما لاستلامها.. إنهم يدفنونها تحت الأرض أو يخفونها خلف الأدغال، وسوف يخبرونك بالإحداثيات.. إنها مهنة كاملة“.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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