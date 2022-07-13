الأربعاء 13-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

خبير يدعو الأردنيين لبيع ما لديهم من اليورو

جمعية مربي المواشي: تراجع مبيعات الأضاحي إلى 50% كان متوقعا

النفط يرتفع وسط ترقب بالسوق لبيانات التضخم الأميركية

جمعية الصرافين: زيادة الحوالات الواردة للمملكة 20% في تموز الحالي

سريلانكا تعلن حالة طوارئ بعد فرار الرئيس

مستوطنون يقتحمون الأقصى

الدفاع المدني: حادث كل دقيقة وثلاث ثواني خلال عطلة العيد

الجبور يزور عددا من دور الرعاية الاجتماعية خلال عيد الأضحى المبارك.

الحالة الجوية المتوقعة يومي الاربعاء والخميس

هل يمكن للذهب أن يحل مكان الدولار؟

الأربعاء، 13-07-2022 11:07 ص

غوغل تستعد لاحتمالات تفاقم الأزمة الاقتصادية

goooo


الوكيل الإخباري - كتب الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، سوندار بيتشاي، في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين أن "غوغل ستبطئ وتيرة التوظيف استجابة لتوقعات اقتصادية عالمية غير مؤكدة".

اضافة اعلان


وقال بيتشاي في الرسالة التي حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، إن غوعل وظفت بالفعل آلاف الموظفين هذا العام وستستمر في التوظيف، لكنها ستبدأ في تركيز جهود التوظيف على الوظائف الهندسية والأدوار الفنية الأخرى.

وأبطأت شركات التكنولوجيا الاستثمار والتوظيف خلال الأشهر العديدة الماضية، حيث أثار ارتفاع أسعار الفائدة مخاوف بشأن ركود محتمل في الولايات المتحدة وخارجها.


وقالت العديد من الشركات الناشئة في الشهرين الماضيين إنها ستخفض عدد الموظفين، وحذر المستثمرون الشركات من الاستعداد لظروف أكثر صرامة في المستقبل.


وواصلت الأسهم انخفاضها، مع انخفاض اليورو، حيث وصل تقريبا إلى نفس سعر الدولار الأميركي، لأول مرة منذ عشرين عاما. ( سكاي نيوز)



إقرأ ايضا
69rzy84INvDOUk1LKFnFOX9QWmYN8pdUL0igZXTm

خبير يدعو الأردنيين لبيع ما لديهم من اليورو

62ce834d1dccf

النفط يرتفع وسط ترقب بالسوق لبيانات التضخم الأميركية

main_image5ee2415d8714f

جمعية الصرافين: زيادة الحوالات الواردة للمملكة 20% في تموز الحالي

مبنى وزارة الصناعة والتجارة

اللجنة الأردنية اليونانية تبحث التعاون في مختلف المجالات

62ce69bd42360408092a0e97

مصر ترفع اسعار المحروقات

62cd599042360457f264a5de

هل يمكن للذهب أن يحل مكان الدولار؟

أخبار متعلقة
62b296dc61467

الين الياباني يهوي لأدنى مستوى في 24 عاما

GettyImages-140671550-56a636e83df78cf7728bdbc1

من جديد.. توقع رفع أسعار الفائدة عالمياً 75 نقطة أساس خلال أيام

1651935536238

قرار رفع أسعار الفائدة في المملكة يدخل حيز التنفيذ

البنك المركزي (3)

المركزي يرفع اسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس

يؤيييييي

النفط يصعد ويسجل 119.61 دولاراً للبرميل

4

تراجع بورصات الخليج مع ترقب قرار الفيدرالي الامريكي