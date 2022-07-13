غوغل تستعد لاحتمالات تفاقم الأزمة الاقتصادية

الوكيل الإخباري - كتب الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، سوندار بيتشاي، في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين أن "غوغل ستبطئ وتيرة التوظيف استجابة لتوقعات اقتصادية عالمية غير مؤكدة".

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وقال بيتشاي في الرسالة التي حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، إن غوعل وظفت بالفعل آلاف الموظفين هذا العام وستستمر في التوظيف، لكنها ستبدأ في تركيز جهود التوظيف على الوظائف الهندسية والأدوار الفنية الأخرى.



وأبطأت شركات التكنولوجيا الاستثمار والتوظيف خلال الأشهر العديدة الماضية، حيث أثار ارتفاع أسعار الفائدة مخاوف بشأن ركود محتمل في الولايات المتحدة وخارجها.



وقالت العديد من الشركات الناشئة في الشهرين الماضيين إنها ستخفض عدد الموظفين، وحذر المستثمرون الشركات من الاستعداد لظروف أكثر صرامة في المستقبل.



وواصلت الأسهم انخفاضها، مع انخفاض اليورو، حيث وصل تقريبا إلى نفس سعر الدولار الأميركي، لأول مرة منذ عشرين عاما. ( سكاي نيوز)





