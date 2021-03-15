غولدمان ساكس يتنبأ بأكبر نمو للناتج المحلي الأمريكي منذ 70 عاما

الوكيل الاخباري - قال موقع Axios، إن مصرف "غولدمان ساكس" الأمريكي، أبلغ عملاءه مساء امس الأحد، أن خبراء هذا المصرف يتوقعون، نموا في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 8٪ هذا العام.



ونقل الموقع، عن إشعار من المصرف: "رفعنا توقعاتنا للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، بعد تحليل آخر أخبار سياسة الميزانية المتبعة، ونتوقع الآن نموا بنسبة 8٪ في عام 2021، ومعدل بطالة بنسبة 4٪ بحلول نهاية عام 2021، وهو أدنى من التوقعات المتفق عليها. ولاحقا سينخفض هذا المؤشر إلى 3.5 ٪ في عام 2022، وإلى 3.2٪ في عام 2023".

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ووفقا لهذه التوقعات، يتنبأ خبراء بنك "غولدمان ساكس"، بأن يكون التضخم في الولايات المتحدة في عام 2023 عند حدود 2.1٪.



وأشار الموقع إلى أن، هذه التوقعات متفائلة للغاية، وتعادل ضعف توقعات معظم المحللين الماليين الأمريكيين، الذين يميلون إلى ترك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عند حدود 4.7٪ في هذا العام. وفي نوفمبر من العام الماضي، تم توقعه عند 3.9٪.



ونوه الموقع بأن تحقق توقعات البنك - وآخر مرة تم فيها تسجيل مثل هذا النمو للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، كان في عام 1951 - سيعني انتعاشا اقتصاديا كاملا للبلاد وتخلصها من عواقب الوباء، التي تسببت في عام 2020، بركود اقتصادي بنسبة 4.1٪.



وإذا تحققت توقعات البنك، فسيعني ذلك زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 22.6 تريليون دولار.



المصدر : روسيا اليوم



